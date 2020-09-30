النصر يتجاوز الأهلي ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل نادي النصر السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مواطنه، الأهلي، بهدفين نظيفين، الأربعاء، لأول مرة في تاريخه بالنسخة الجديدة من البطولة.

فعلى أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية، الدوحة، تقدم النصر عند الدقيقة 13 عبر الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز "العالمي" تقدمه بالهدف الثاني عبر لاعب الأهلي السابق، عبدالفتاح عسيري، عند الدقيقة 55، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية,

وبهذه النتيجة، وصل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه بالنسخة الجديدة في البطولة، لينتظر الفائز من المباراة الثانية لربع نهائي دوري أبطال في قسم غرب آسيا بين باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني، والتي ستلعب في وقت لاحق الأربعاء.