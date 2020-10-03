(CNN)-- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال ليفربول، عبر حسابه في تويتر: "أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بكوفيد 19، وهو يخضع حاليًا للعزل الذاتي، وفقًا للإرشادات اللازمة".

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

ويشار إلى أن ساديو ماني ليس أول لاعبي ليفربول من حيث الإصابة بفيروس كورونا.

وقبل أيام، أعلن ليفربول إصابة لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا.

وفي أغسطس آب الماضي، قالت تقارير إن إخبارية غير مؤكدة إن الوباء أصاب لاعبين آخرين بالنادي الإنجليزي، وذلك على هامش معسكر الفريق في النمسا.