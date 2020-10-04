نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمطر نادي توتنهام هوتسبير مرمى مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل هدف، في فوز تاريخي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ومع الدقيقة الأولى من المباراة، كان مانشستر يونايتد صاحب التقدم على ستاد أولد ترافورد، عبر ركلة جزاء أحرزها برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة الرابعة، عادل الضيف النتيجة، قبل أن يرفعها توتنهام إلى نصف دستة من الأهداف، سجلها تانغوي ندومبلي وهيونغ من سون (هدفان) وهاري كين (هدفان) وسيرغي أورييه في الدقائق 7 و31 و37 و51 و79.

ولم ينته الشوط الأول من المباراة حتى خرج لاعب مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال في الدقيقة 28، بعد بطاقة حمراء تلقاها جراء تدخل عنيف.

ولدى مانشستر يونايتد 3 نقاط حصدها في 3 مباريات، جعلته في المركز الـ16، بينما عزز توتنهام ترتيبه بالمركز الخامس (7 نقاط).

من جانبه، وصف جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، الفوز على مانشستر بأنه "تاريخي"، قائلا إنه "تاريخي لتوتنهام وللفريق، ولي أيضًا".

وأضاف مورينيو، في تصريحات لـBBC، أنه فوز لكل الفريق الذي لعب بثقة وبطريقة رائعة، مُعربًا عن أنه "فخور بهذا الفوز، أنا سعيد جدًا، فخر لنا أن نحظى بهذا الرقم القياسي".

يأتي هذا فيما علَق لاعب الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، على أحداث المباراة لدى تعليقه عليها عبر فضائية "بين سبورت"، قائلا: "اللي عايز يتفرج على مسرحية كوميدية يتفرج على دفاع مانشستر يونايتد".