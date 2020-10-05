ليفربول يسقط في فخ أستون فيلا.. ونجيب ساويرس يحتفل بالسباعية

نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى ليفربول هزيمة ثقيلة من قبل أستون فيلا، مساء الأحد، في مباراتهما بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز أستون فيلا بتسجيله 7 أهداف في مرمى ليفربول، رُغم هدفي نجمه المصري محمد صلاح خلال اللقاء، أولهما كان هدفه المئوي في الدوري الإنجليزي (98 هدفا مع ليفربول و2 مع تشيلسي).

وسجل أستون فيلا أهدافه في وقت مبكر، عندما أحرز أولي واتكينز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، قبل أن يكمل اللاعب هاتريك بهدفين إضافيين في الدقيقتين (22 و39).

Credit: Rui Vieira - Pool/Getty Images

وفي الدقيقة 33 من الشوط الأول، سجل محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 33.

Credit: RUI VIEIRA/POOL/AFP via Getty Images

في حين واصل أستون فيلا التسجيل في الدقائق (35 و55 و66 و75) بواسطة جون ماكغين وروس باركلي وجاك غريليش.

Credit: PETER POWELL/POOL/AFP via Getty Images

وشهدت المباراة جملة من الأخطاء الدفاعية الفادحة من جانب ليفربول، التي ساهمت بشكل كبير في تلقيه الهزيمة الثقيلة.

وبموجب نتيجة مباراة الليلة، رفع أستون فيلا رصيده من النقاط لتصبح 9 ويحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، ظل ليفربول في المركز الخامس بنفس عدد نقاط أستون فيلا، فيما تخلف نتيجة لفارق الأهداف.

من جانبه، احتفل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بفوز نادي أستون فيلا، المملوك لشقيقه ناصف ساويرس، قائلا: برافو أستون فيلا، مع حبي لابن بلدنا محمد صلاح".

معقول ؟ ٤/١ ...برافو استون فيلا...مع حبى لإبن بلدنا محمد صلاح 👍❤️ و أخويا ❤️❤️❤️❤️

واعتبر ساويرس أن هذه المباراة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث تغيير في الدورى الإنجليزى، مُعتبرًا أنها "ثورة الضعفاء توتنهام وأستون فيلا"، في إشارة إلى فوز توتنهام أيضًا على مانشستر يونايتد بـ6 أهداف مقابل هدف، الليلة.