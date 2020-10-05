تغزل بها ميدو والحضري.. رياضية ألمانية تهزم نجم دورتموند بسباق 400 متر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجحت الرياضية الألمانية الحسناء، أليسا شميدت، بالتغلب على نجم بروسيا دورتموند، ماتس هوملز، بشسباق 400 متر جري، ليعترف لها الأخير بالهزيمة.

ونشرت شميدت التي تعمل كمدربة لياقة، صورة لها مع هومليز عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، الأحد، وشاركت متابعيها رابط مقطع الفيديو الخاص بالسباق وحوارها مع النجم الألماني.

وتخوض العارضة الألمانية سباق 400 متر مع مدافع المنتخب الألماني ودورتموند لتتمكن من الفوز عليه بسهولة، قبل أن يعترف لها الأخير بأنه لم يخض تجربة أكثر إرهاقا من هذه.

وكانت قد أثارت شميدت جدلا قبل أسابيع، إذ قال البعض إنها مدربة اللياقة الجديدة في النادي الألماني، وتغزل بها لاعب المنتخب المصري السابق، أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمي على موقع تويتر، وشاركه بذلك الحارس الأسبق للفراعنة، عصام الحضري.