نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، الأحد، حزمة من العقوبات بحق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد تلقيها شكاوي مُقدمة ضده.

وشملت العقوبات إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله الزمالك "أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي"، حسب بيان صادر عن اللجنة الأولمبية المصرية.

كما فرضت اللجنة على منصور غرامة 100 ألف جنيه مصري (6350 دولارًا)، إضافة إلى عدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك طوال مدة إيقافه.

بجانب عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات خاصة بنادي الزمالك، لا سيما ما يتعلق بالشؤون المالية. مع ضرورة دعوة الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وأبلغت اللجنة الأولمبية المصرية النيابة العامة بوقائع تحقيقاتها في الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور، إحداها من رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

وقالت اللجنة، في بيانها، إنه "كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك

من جانبه، هاجم مرتضى منصور اللجنة ورئيسها هشام حطب، قائلا إنه سيتقدم بشكوى ضده إلى مجلس النواب.

وأضاف منصور، وهو نائب في البرلمان المصري، إن "هشام حطب بيطلع لسانه لمجلس النواب.. أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل.. وأنا لدي حصانة وقرار اللجنة الأوليمبية باطل".

وذكر منصور أن قرار إيقافه "لن ينفذ وسأتابع عملي بشكل طبيعي"، مُعتبرًا أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك هي وحدها من لها حق "تحديد مصيري"، وفقا لما قاله في مداخلة مع الإعلامي المصري أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد".