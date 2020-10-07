تطورات جديدة في قضية اتهام كريستيانو رونالدو باغتصاب أمريكية

(CNN)-- تتجه الدعوى القانونية لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ضد امرأة زعمت أنه اغتصبها في أحد فنادق لاس فيغاس في 2009 نحو نظرها في محكمة فيدرالية في ولاية نيفادا.

وقالت القاضية الأمريكية جينيفر دورثي - في حكم صدر في 30 سبتمبر أيلول - أنها ستستمع إلى الحجج وتقرر ما إذا كانت المرأة التي تتهم رونالدو، عارضة أزياء كاثرين مايورغا، في حالتها العقلية للموافقة على دفع مبلغ 375 ألف دولار من ممثلي رونالدو.

وأضافت القاضية في نص حكمها: "أنا مقتنعة بأن طعن (كاثرين) مايورغا بأنها تفتقر إلى القدرة العقلية للموافقة على اتفاقية التسوية يذهب إلى ما إذا كان أي اتفاق (تسوية وتحكيم) قد تم تشكيله بين الطرفين، وبالتالي فهو سؤال للمحكمة لحلها".

وتابعت دورثي: "وألاحظ أن المحاكم الأخرى قد خلصت إلى أن الطعن في القدرات العقلية يثير مسألة تكوين العقد (الخاص بالتسوية بينهما)، وهو أمر متروك للمحكمة للبت فيه".

ولم يتم تحديد موعد انعقاد المحكمة بعد.

وتواصلت شبكة CNN مع محامي كريستيانو رونالدو وكاثرين مايورغا، للتعليق يوم الأربعاء، لكنها لم تحصل على أي رد.