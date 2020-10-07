وفاة مدير فني مصري خلال مباراة لكرة القدم

نشر الأربعاء ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي مدير فني لنادِ مصري أثناء مباراة لكرة القدم، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

حدثت الواقعة للمدير الفني لنادي "أهلي فارسكور" أكرم حفيلة، عندما كان يخوض ناديه إحدى مباريات التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة.

وقتها، كان أهلي فارسكور، وهو يحمل اسم مدينة كبيرة في محافظة دمياط (شمال مصر)، متقدمًا على فريق الروضة بهدفين، إلا أن المدير الفني سقط فجأة في ملعب المباراة، بحسب ما نشرت مواقع رياضية مصرية.

في وقت جرى تناقل مقطع فيديو، لم يتسن لـCNN التحقق من صحته. وقال مستخدمون للشبكات الاجتماعية إنه للحظة وفاة المدير الفني.

من جانبه، أعرب عضو المجلس الأعلى للفيفا، هاني أبو ريدة، عن عزائه لأسرة المدير الفني لفريق فارسكور، قائلا: "رحم الله فقيد كرة القدم أكرم حفيلة مدير فني مركز شباب فارسكور، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".