رفض احتجاج النصر.. الاتحاد الآسيوي يرد طلب الفريق السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتجاج النصر السعودي، الجمعة، على ما حدث خلال مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي الجمعة: "أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً يوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020".

بيان رسمي | قرار صادر عن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب. https://t.co/PAYcTDRF4X

وكان قد تقدم النصر باحتجاج للاتحاد الآسيوي على مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في نصف نهائي البطولة الآسيوية، والتي خسرها الفريق السعودي بركلات الترجيح ليودع البطولة.

وشهد الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا خلافات بين الأندية السعودية والاتحاد الآسيوي، إذ كانت قد وقعت أزمة بين الهلال والاتحاد الآسيوي إثر إصابة 15 فردا من البعثة المشاركة بدوري الأبطال بفيروس كورونا.

وكان قد طلب الهلال تأجيل مباراتيه الأخيرتين بدور المجموعات، لكن الآسيوي قابل طلبيه بالرفض، ليعلن الأخير الفريق السعودي منسحبا من البطولة يعد أن فشل باستدعاء 13 لاعبا لمباراة شباب الأهلي دبي.