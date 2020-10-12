دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على الممثل أحمد فهمي واصفا إياه بـ"الكومبارس"، وذلك بعد الشجار الذي وقع بين الثاني ونجم الزمالك شيكابالا قبل أيام في أحد الأعراس.

وقال منصور في حوار مع قناة الزمالك إن فهمي "كومبارس" ووصفه بأنه "جاهل" ولا يمثل جمهور الأهلي، مطالبا لاعبه بألا يتأثر بما حدث مشيرا إلى أن الممثل المصري من "المأجورين" الذين يستخدمهم رئيس الأهلي، محمود الخطيب، للدفاع عن إدارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، كان قد أوضح فهمي ما جرى خلال المشاجرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، إذ أشار إلى أنه جاء ليصافح شيكابالا لكن الثاني عاتبه على منشور كان قد كشف فيه أنه طلب منه الانتقال إلى الأهلي بعد أن كان في البرتغال.

وتابع الممثل المصري قائلا إنه حاول تهدئة شيكابالا لكن الأخير فاجأه بأنه بدأ يشتم جماهير الأهلي ليرد عليه فهمي ويشتمه شخصيا.

ويعود جذر المشكلة إلى مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات في فبراير/شباط الماضي، والتي فاز فيها الزمالك على غريمه التقليدي، ليستفز شيكابالا جمهور الأهلي ما أثار موجهة غضب وتنمر وعنصرية ضده من جانب بعض الجماهير.