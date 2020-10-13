فيرمينو يكشف حجم المجهود الذي يبذله محمد صلاح ويعلق على طريقة لعبه

مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. بين القبول والرفض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر المهاجم البرازيلي لنادي ليفربول الإنجليزي، روبيرتو فيرمينيو، عن إعجابه الشديد بزميله المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أن العمل الذي يقوم به الثاني لا يصدق.

وقال فيرمينيو في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا معجب كثيراً بصلاح. أحب الطريقة التي يلعب بها. إنه يسجل الكثير من الأهداف"، حسب قوله.

وتابع المهاجم البرازيلي حديثه عن صلاح قائلا: "من الصعب على المرء تصديق ما يقوم به من عمل دؤوب وجهد حثيث"، حسب قوله.

وختم اللاعب البرازيلي مديحه للنجم المصري بالقول: "أنا محظوظ للغاية باللعب إلى جانبه وكذلك إلى جانب ساديو ماني، الذي يُعتبر بدوره لاعباً رائعاً"، على حد تعبيره.

ويشكل فيرمينبو وماني وصلاح القوة الضاربة لهجوم ليفربول منذ عام 2018، وقد صنعوا سويا المجد للفريق الأحمر بعد أن أعادوه إلى منصات التوويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين.