بعد يومين من مباراة فرنسا.. رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة نجم المنتخب، كريستيانو رونالدو، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يومين من مباراة البرتغال وفرنسا ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أكد الاتحاد البرتغالي في بيان له أن رونالدو بخير ولا يعاني من أي أعراض للفيروس، وجاء في البيان: "استبعد كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب البرتغالي بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية لكوفيد-19، ولن يشارك في مباراة السويد".

وأشار الاتحاد البرتغالي إلى أن جميع اللاعبين خضعوا لفحوصات جديدة صبيحة الثلاثاء، وجاءت نتائجهم سلبية سيكونون متايحن للمدرب في مباراة السويد.

وكان قد خاض النجم البرتغالي مباراة مع منتخب بلاده أمام فرنسا، السبت، ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية، ومن غير المعروف بعد ما إذا كان قد أصيب قبل المباراة أو بعدها.

يذكر أن نجم نادي يوفنتوس الإيطالي يبلغ من العمر 35 عاما وهو من أكثر اللاعبين اهتماما بصحته ولياقته.