محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورة مع ابنته مكة في عيد ميلادها مرتديا زي شخصية "ذا انكريديبلز" الكرتونية.

Happy birthday to my princess! 🥳🥳🤩🎉#IncredibleFather https://t.co/axfIdQ9pl1

جاء ذلك في تغريدة نشرها محمد صلاح على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي"، مستشهدا بوسم "IncredibleFather".

وبعد نحو 7 ساعات على نشرها، نالت الصورة أكثر من 80 ألف تفاعل على تويتر ولأكثر من 1.4 مليون إعجاب وتعليق على صفحة صلاح الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام".

ومن المزمع أن يواجه محمد صلاح مع ناديه، ليفربول نادي إيفرتون، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل.