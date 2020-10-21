نشر الثلاثاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقتنص مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب "حديقة الأمراء" تقدم الفريق الإنجليزي عند الدقيقة 23 عبر البرتغالي برونو فيرنانديز، من علامة الجزاء وذلك بعد أن أعاد الحكم الركلة التي تصدى لها الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.

وفي الشوط الثاني، سجل أصحاب الأرض هدف التعادل عبر اللاعب الفرنسي لمانشستر يونايتد أنتوني مارسيال، عند الدقيقة 55، بالخطأ في مرمى فريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق تمكن المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من تسجيل هدف الفوز القاتل لـ"الشياطين الحمر" بتسديدة سكنت الزاوية اليسرى لنافاس، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الضيوف.

من جانبه، حقق برشلونة الإسباني فوزه الأول في النسخة الجديدة للبطولة بخماسية مقابل هدف وحيد على فرينكافروزي المجري.