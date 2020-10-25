دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر اسم اللاعب المصري لنادي ويتس برومتيش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي، بشكل واسع على موقع تويتر الأحد، وذلك بعد أنباء ربطته بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وعلق الإعلامي المصري أحمد فيفي على هذه الأنباء بالقول: " لو تمت صفقة احمد حجازي هيكون upgrade كبير جدا لخط دفاع الاتحاد اللي هيكون وصل - بعد موسم الانتقالات - لتركيبة تستحق البناء و"الصبر" عليها".

لو تمت صفقة احمد حجازي هيكون upgrade كبير جدا لخط دفاع الاتحاد اللي هيكون وصل - بعد موسم الانتقالات - لتركيبة تستحق البناء و"الصبر" عليها

من جانبه، كتب الصحفي المصري الآخر، وليد الحسيني، تغريدة قال فيها: "أحمد حجازي إلى اتحاد جدة على سبيل الإعارة لمدة موسم بعيدا عن تنظير ومثالية السوشيال ميديا ، والقرار الرسمي يوم الأحد . حجازي يقترب من الثلاثين عاما ويلعب مع فريق صغير سيعاني طوال الموسم ومرشح للهبوط في النهاية والفارق المادي كبير جدا . لا تقسو عليه"، حسب تعبيره.

أحمد حجازي إلى اتحاد جدة على سبيل الإعارة لمدة موسم بعيدا عن تنظير ومثالية السوشيال ميديا ، والقرار الرسمي يوم الأحد . حجازي يقترب من الثلاثين عاما ويلعب مع فريق صغير سيعاني طوال الموسم ومرشح للهبوط في النهاية والفارق المادي كبير جدا . لا تقسو عليه .@Hegazi

وكانت قد تداولت وسائل إعلام سعودية أنباء ذكرت فيها أن المدافع المصري المخضرم اتفق بشكل مبدئي مع اتحاد جدة السعودي للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة، دون أن يصدر تأكيد رسمي من جانب ويست بروميتش أو الاتحاد أو حجازي نفسه بعد.

يذكر أن حجازي بلغ من العمر 29 عاما، وانتقل إلى صفوف النادي الإنجليزي عام 2017، قادما من الأهلي المصري، وقدم مستويات مميزة مع الفريق الإنجليزي قبل هبوطه لدوري الدرجة الأولى وعودته مجددا لدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.