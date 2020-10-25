دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي الاتحادي السعودي، مساء الأحد، عن انضمام المدافع المصري أحمد حجازي إلى صفوف فريقه، بعد ساعات من انتشار هاشتاغ باسمه على "تويتر" في المملكة العربية السعودية.

وقال نادي الاتحاد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "عندك خبر.. حجازي بقى نمر" مع هاشتاغ "#حجازي_اتحادي". ونشر الاتحاد مقطع فيديو مع التغريدة عن حجازي الذي ظهر في آخر الفيديو قائلا: "استنوني في جدة يا نمور"، وهو الوصف الذي يُطلق على فريق الاتحاد.

وكانت قد تداولت وسائل إعلام سعودية أنباء ذكرت فيها أن الاتحاد اتفق مع نادي ويست بروميتش الإنجليزي بشكل مبدئي على انتقال حجازي إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

يذكر أن حجازي بلغ من العمر 29 عاما، وانتقل إلى صفوف النادي الإنجليزي عام 2017، قادما من الأهلي المصري، وقدم مستويات مميزة مع الفريق الإنجليزي قبل هبوطه لدوري الدرجة الأولى وعودته مجددا للدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.