دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هاجم اللاعب الفرنسي لنادي مانشستر يونايتد، بول بوجبا، صحيفة "ذا صن" البريطانية بعد نشرها خبرا تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قراره اعتزال اللعب مع المنتخب الفرسني بسبب تصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون، حول "التطرف الإسلامي"، نافيا هذه الأنباء ومتوعدا بمقاضاة الصحيفة.

وقال بوجبا عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "إذا فعلتها (ذا صن) مجددا، أخبار كاذبة بنسبة 100% تنتشر عني بشكل واسع، المصادر تستخدمني للخروج بعناوين مضللة تتعلق بالقضية الحساسة التي تعيشها فرنسا ويضيفون الدين الذي أنتمي له والمنتخب الفرنسي للقصة".

وتابع اللاعب الفرنسي قائلا: "أنا ضد جميع أشكال الإرهاب والعنف، ديني يدعو للحب والسلام ويجب احترامه، للأسف بعض الصحفيين لا يتصرفون بمسؤولية عندما يكتبون الأخبار، ينتهكون حرية الصحافة، ولا يتأكدون من أن ما يكتبونه صحيح، ما يخلق سلسلة من الشائعات دون الاكتراث بحياة الناس وحياتي".

وأضاف بوجبا قائلا في المنشور نفسه: "سأقاضي من نشروا هذه الأخبار الكاذبة بنسبة 100% ومن تداولوها، وفي رسالة قصيرة للصن، والتي لا تكترث عادة، بعضكم ذهب إلى المدارس وسيتذكر ما كان يقوله معلمكم حول التأكد من المصادر، لا تكتبوا دون أن تتاكدوا، ولكن يبدو أنكم فعلتموها مجددا وحول قضية حساسة جدا هذه المرة، عار عليكم"، حسب قوله.

وكانت قد نشرت الصحيفة البريطانية خبرا ادعت فيه أن بوجبا يعتزم الاعتزال دوليا بسبب تصريحات ماكرون حول الإسلام، ونسبت المعلومات لمصادر صحفية في الشرق الأوسط.

يذكر أن تصريحات الرئيس الفرنسي حول "التطرف الإسلامي"، إثر مقتل مدرس فرنسي على يد تلميذ مسلم، أثارت موجة من الغضب لدى بعض الدول الإسلامية وأسفرت عن حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.