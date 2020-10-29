دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح نادي بيراميدز المصري علاقته برئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، ملقيا الضوء على أنه لا يملك أي حصة باسمه في النادي.

جاء ذلك في بيان للنادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قال فيه: "نادي بيراميدز أولًا وأخيرًا هو نادي مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثير إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم سالم الشامسي".

وأضاف: "تؤكد إدارة نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي، ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات".

وكان آل الشيخ قد نشر تدوينة على صفحته بفيسبوك، الثلاثاء، قال فيها: "شاهدت جزء من لقاء عمرو اديب مع لاعب بيراميدز ... لم يعجبني التوقيت ولا الهدف ... ولا زلت اطالب ادارة بيراميدز بتوضيح انقطاع علاقتي بالنادي.. مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد.. إذا عملت حاجه وانت مقتنع فيها واجه الناس ما تستخدموش اسم تركي آل الشيخ الى الان فيما تقومون به في داخل نادي بيراميدز.. ادعو الاخ سالم الشامسي لحسم الموضوع.. وفي موضوع اخر انا لا يقلقني الا التحكيم يوم ٦ نوفمبر واحذر وانصح الاتحاد الافريقي بوضوح لهذا الموضوع.. والتاسعه ان شاء الله".