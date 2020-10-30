"هدف مارادوني" لإسماعيل مطر في دوري الخليج العربي

نشر الجمعة ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجَل لاعب نادي الوحدة الإماراتي إسماعيل مطر، الجمعة، هدفا وصفه البعض بأنه "مارادوني"، خلال مباراتهما في منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

إسماعيل مطر أهدى هدف الصدارة لفريقه في الدقيقة 45 من زمن المباراة، قبل أن يرد شباب الأهلي بهدف التعادل بقدم الأوزبكي عزيز غانيف.

وحينها، انطلق مطر من وسط الملعب مخترقا ومراوغًا ببراعة عدد من لاعبي شباب الأهلي.

ويبلغ مطر من العمر 37 عامًا. وكان عميدًا للاعبي الدوري الإماراتي في موسم 2018 – 2019.

ما هذا يا #إسماعيل_مطر؟ مر من 5 لاعبين.. نجم #الوحدة يسجل هدفاً "مارادونياً" تاريخياً #الوحدة_شباب_الأهلي #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 https://t.co/fbysJhfBll

وتلقى مطر تعليقات عديدة أشادت بلياقته البدنية، وقدرته على المراوغة وصولا إلى إحرازه هدفا على طريقة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا.

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ويلعب مطر لصالح الوحدة الإماراتي للموسم رقم 20 على التوالي. وسبق أن حصل على الكرة الذهبية في كأس العالم للشباب تحت ٢٠ سنة في ٢٠٠٣. كما حصل على جائزة أفضل لاعب وهداف في بطولة كأس الخليج ٢٠٠٧.