دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز الاتحاد السعودي على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، في ديربي جدة، مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات الدوري السعودي.

وسجل هدفا الاتحاد البرازيليان، رومارينو وجاري رودريجيز، في الدقيقتين الثامنة والتاسعة من الشوط الأول للمباراة، التي لُعبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ومع فوزه الأول في الدوري، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 4 نقاط، ليصبح في المركز السابع من الترتيب، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط، حيث يظل مؤقتا في المركز الخامس.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للمصري أحمد حجازي، القادم من صفوف وست بروميتش الإنجليزي إلى صفوف الاتحاد السعودي.

وقال حجازي، في تصريحات تليفزيونية لمحطة رياضية سعودية، إنه سعيد بنتيجة المباراة، وسرعة تفاعله مع بقية لاعبي الاتحاد.

وأضاف حجازي: "أشكر الجمهور، وكل من رحب بي في السعودية بلدي الثاني".

وفي تويتر، تغنت جماهير الاتحاد بحجازي، ووصفوه بأنه "نجم المباراة بلا منازع". وقال بعضهم "حبيبي أنت وينك من زمان"، فيما علق آخرون "حجازي.. قصة حب جديدة في جدة.. روح قتالية، مرجلة، وكأنه ابن الاتحاد".

وهكذا جاءت وتيرة التفاعل عبر تويتر:

أول مباراة يلعبها مع فريق جديد في دوري جديد وأجواء مختلفة بعد ثلاثة أيام من وصوله ويفوز مع فريقه في ديربي الدوري لأول مرة بعد 8 سنوات .. #حجازي أعاد للإتحاد هيبته .. . #الاتحاد_الاهلي_الدوري . https://t.co/GTF6u8J2M6

ياذا الحب الجديد.. ايش جابك من بلادك لبلادي؟؟ #الاتحاد_الاهلي_الدوري #حجازي https://t.co/z6JwBVLXB5

حبيبي انت وينك من زمان ❤❤❤ #حجازي #الاتحاد_الاهلي_الدوري https://t.co/bcfxMBDIHw

#الاتحاد بريع ساعه يكسر العقدة وينتهي بفوز العميد بقيادة #حجازي مرجلة 💪🤩 #الاتحاد_الاهلي_الدوري https://t.co/8GxW4h11H8

رجال وابوك رجال واخوانك رجال واهل الحته الي انت فيها كلهم وجال 💪🏼💛🖤 #حجازي https://t.co/Vk7kYmazVz

#حجازي .. قصة حب جديدة .. في #جدة روح ، قتالية ، مرجلة ، وكأنه ابن #الاتحاد ! كل لاعب في الدنيا له إيجابيات وسلبيات، وكل لاعب يخطئ أحياناً ويغيب أحياناً، لكن الجماهير تعشق اللاعبين "الرجال" يا شيخ يسعدلي قلبك يا نمر 🐅💛🖤 https://t.co/Kq0qG4Y8Ny

#حجازي وجه السعد على الاتحاد و البركة التي حلت على الفريق و المجموعة كسر عقدة الديربي و حط السومه في جيبه🔥💪 https://t.co/D2BsWaUrqL