"حبيبي وينك من زمان".. جماهير الاتحاد السعودي تتغنى بالمصري أحمد حجازي بعد هزيمة الأهلي

رياضة
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"وينك من زمان".. جماهير الاتحاد السعودي تتغنى بالمصري أحمد حجازي بعد الفوز على الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز الاتحاد السعودي على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، في ديربي جدة، مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات الدوري السعودي.

وسجل هدفا الاتحاد البرازيليان، رومارينو وجاري رودريجيز، في الدقيقتين الثامنة والتاسعة من الشوط الأول للمباراة، التي لُعبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ومع فوزه الأول في الدوري، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 4 نقاط، ليصبح في المركز السابع من الترتيب، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط، حيث يظل مؤقتا في المركز الخامس.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للمصري أحمد حجازي، القادم من صفوف وست بروميتش الإنجليزي إلى صفوف الاتحاد السعودي.

وقال حجازي، في تصريحات تليفزيونية لمحطة رياضية سعودية، إنه سعيد بنتيجة المباراة، وسرعة تفاعله مع بقية لاعبي الاتحاد.

وأضاف حجازي: "أشكر الجمهور، وكل من رحب بي في السعودية بلدي الثاني".

وفي تويتر، تغنت جماهير الاتحاد بحجازي، ووصفوه بأنه "نجم المباراة بلا منازع". وقال بعضهم "حبيبي أنت وينك من زمان"، فيما علق آخرون "حجازي.. قصة حب جديدة في جدة.. روح قتالية، مرجلة، وكأنه ابن الاتحاد".

وهكذا جاءت وتيرة التفاعل عبر تويتر:

 

 

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