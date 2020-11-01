دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج الأهلي المصري ببطولة الدوري، للمرة 42 في تاريخه، بعد انتهاء مباراته أمام طلائع الجيش، التي فاز فيها بثلاثية نظيفة.

وحقق الأهلي المصري أكبر عدد من النقاط خلال موسم واحد من الدوري المصري (89 نقطة). وبفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وأحزر أهداف الأهلي خلال مباراته مع طلائع الجيش وليد سليمان وجيرالدو وكهربا، في الدقائق 1 و17 و37 من زمن اللقاء.

وحضر التتويج نجم الأهلي مؤمن زكريا، الذي يتلقى العلاج حاليًا، وسيسلم بدوره الدرع للفريق. وتلقى مؤمن زكريا ترحيبًا كبيرًا.

🎥 لحظة وصول مؤمن زكريا ❤️❤️ #الاهلي 3 - 0 #طلائع_الجيش #يلا_يا_اهلي https://t.co/Nyempt5EpL

يأتي هذا في وقت سادت حالة من الجدل عبر تويتر، بعد أظهرت لقطات مصورة لحظة وقوع مشادة بين عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد فضل، ولاعب الأهلي محمود كهربا.

بينما سرت رواية غير مؤكدة حول سبب المشادة، وهي أن فضل طلب من كهربا أن يأخذ منه نجل مؤمن زكريا، ليحمله، إلا أن لاعب الأهلي رفض، ما أدى لحدوث اشتباك بينهما.