فيديو متداول.. جماهير قطرية تُنشد "طلع البدر علينا" من المدرجات

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نشر الأحد ، 01 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، الأحد، مقطع فيديو أظهر إنشاد جماهير السد والدحيل أغنية "طلع البدر علينا" في خطوة تضامنية مع النبي محمد بعد "الإساءة" له من جانب مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية.

ويُسمع في المقطع المتداول صوت الجماهير وهي تغني: "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع".

وتأت هذه الخطوة من الجماهير القطرية تضامنا مع النبي محمد في ظل ما يعتبره المسلمون "إساءة" له عبر رسوم كاريكاتورية نشرتها المجلة الفرنسية.

وأثارت قضية مقتل مدرس عرض هذه الرسوم في فرنسا غضبا حكوميا واسعا وبدأت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"حملة لمحاربة التطرف الإسلامي"، قبل أن تشهد فرنسا حادثتين ممثالتين على مدار الأسبوع الجاري.