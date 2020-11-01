مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. بين القبول والرفض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد المدرب الإسكتلندي لنادي ويست هام يونايتد الغنجليزي، ديفيد مويز، اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، بسبب "ادعائه السقوط" في الكرة التي احتُسبت ركلة جزاء لـ"الريدز" في مباراة الفريقين السبت.

وقال مويز عند سؤاله عن اللقطة: "لا أعتقد أنها ركلة جزاء صحيحة، أعتقد أنه ألقى بنفسه أرضا"، في إشارة إلى صلاح.

وتابع مدرب ويست هام قائلا: "أرثور (اللاعب الذي تسبب بالركلة) لم يتوقع أن الحكم سيفعل أي شيء، بسبب الطريقة التي ألقى (صلاح) نفسه بها على الأرض، لكن الأمور ذهبت بالاتجاه المعاكس"، حسب قوله.

وأضاف موزير قائلا: "لا يجب أن يُلغي ذلك الإيجابيات التي قدمناها في المباراة، لقد قمنا بالكثير من الأمور الجيدة الليلة ونحن محبطون لأننا لم نخرج بشيء من المواجهة".

وكان قد قلب ليفربول تأخره إلى فوز على ويست هام بهدفين مقابل هدفين وحيد، سجل صلاح أحد هذين الهدفين من ركل جزاء تحصل عليها وأثارت جدلا واسعا في إنجلترا.