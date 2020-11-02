مدرب ليفربول يرد على اتهام محمد صلاح بـ"التمثيل" ويكشف عن الضربات التي تعرض لها

رياضة
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مدرب ليفربول يرد على اتهام محمد صلاح بـ"التمثيل" ويكشف عن الضربات التي تعرض لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المدرب الألماني يورغن كلوب على الانتقادات التي تعرض لها لاعبه المصري، محمد صلاح، لاتهامه بالتمثيل في مباراة الفريق أمام ويست هام يونايتد السبت، مشيرا إلى أن الثاني تلقى 3 ضربات على قدمه في المباراة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مبارة فريقه ضد أتلانتا الإيطالي، عند سؤاله عن الأمر: "حسنا ماذا عساي أن أقول، لقد كان هناك خطأ وكل من شاهد اللقطة يدرك ذلك".

وأضاف المدرب الألماني قائلا: "لقد تحدثت صباح الأمس إلى مو حول ما يشعر به وقد تعرض إلى 3 ضربات قوية بالضبط على قدمه، وإحداها كانت داحل منطقة الجزاء، لذلك فهناك ضرب ومن ثم إما أن يسقط أرضا أو لا".

وتابع كلوب قائلا: "لا نتحدث لكل هذه المدة عن ركلات الجزاء التي لا نحصل عليها في المباريات الأخرى، ولكن من الواضح أننا ما زلنا نتحدث عن الأمر رغم مضي يومان أو 3 على حدوثه، لقد كان هناك احتكاك، لذلك ماذا عساي أن أقول"، على حد تعبيره.

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