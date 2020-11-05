رد أبوتريكة على ترامب بـ"الرئيس السابق استخدم VAR" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار محمد أبوتريكة لاعب كرة القدم المصري والمحلل الرياضي في قنوات bein سبورتس القطرية، تفاعلا على تغريدة نشرتها معقبا على تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وما قاله عن عمليات التصويت وفرز الأصوات.

Use VAR Ex-President 😂😂😂 https://t.co/5zscl4jGZA https://t.co/mhgsxXeSMj

وقال أبوتريكة في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الرئيس السابق استخدم تقنية VAR" (تقنية الفيديو المساعد للحكم)، ناشرا صورة لحكم بمباراة يستخدم هذه التقنية.

وقال ترامب في التغريدة التي رد عليها أبوتريكة: "محامونا طلبوا إمكانية ’الوصول الهادف‘ ولكم ما الجيد الذي سيحدثه هذا؟ الضرر وقع بالفعل لنزاهة نظامنا وللانتخابات الرئاسية ذاتها، هذا ما يجب مناقشته".

ويذكر أن الحملة الانتخابية لترامب أعلنت الأربعاء، اعتزامها التوجه إلى المحكمة العليا لتطلب التدخل في قضية الطعن على قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا، الذي سمح بفرز الأصوات بعد يوم الانتخابات.