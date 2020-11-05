للمرة الأولى.. السعودية تستضيف سباق فورمولا 1 في 2021

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التنفيذي لسباقات فورمولا 1 تشايس كاري، الخميس، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى على الإطلاق، العام المقبل 2021.

وقال كاري إنه تقرر إقامة سباق فورمولا 1 على كورنيش مدينة جدة السعودية المطلة على ضفاف البحر الأحمر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف كاري أن "السعودية بلد يتحول بسرعة إلى مركز للرياضة والترفيه مع العديد من الأحداث الكبرى التي تقام هناك في السنوات الأخيرة، ويسعدنا جدًا أن الفورمولا 1 ستبدأ السباق هناك اعتبارًا من الموسم المقبل".

واستضافت السعودية عددًا من الأحداث الرياضية العالمية في السنوات الأخيرة، مثل كأس السوبر الإسباني في جدة، والسباق الافتتاحي لبطولة "فورمولا إي"، ومباراة الملاكمة للوزن الثقيل بين أنتوني جوشوا وأندي رويز.

ومن المقرر أيضًا أن تستضيف السعودية أيضا المرحلة الأولى من Extreme E في عام 2021، وهي بطولة جديدة للسيارات الكهربائية بالكامل للطرق الوعرة.