البحرين تعلن إقامة سباق "الفورمولا وان" بدون جمهور بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت حلبة البحرين الدوليّة أن سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج وجائزة رولكس الصخير الكبرى للفورمولا وان ستُقامان في المجمل من دون حضور الجماهير.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن حلبة البحرين الدولية، سيكون هناك في المقابل عدد محدود من مقاعد المدرجات الذي سيُخصص لعوائل العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى في البحرين، وذلك "عرفاناً لمساهماتهم والتزامهم الكبير ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للجائحة في البحرين".

وأوضح البيان أن القرار اتخذ نتيجة للوضع الحالي العالمي لجائحة "كوفيد-19"، وذلك على إثر التنسيق بين حلبة البحرين الدولية والجهات الحكومية المختصة.

ولفت البيان أن حلبة البحرين تواصل تنفيذ خططها لإقامة السباقَين، اللذين من المنتظر إقامتهما في 26 إلى 29 نوفمبر /تشرين الثاني و4 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأكد البيان أن حلبة البحرين الدوليّة تعمل عن قرب مع الفورمولا وان، والاتّحاد الدولي للسيارات "فيا"، والجهات الحكومية المختصة لضمان إقامة السباقين مع اتّخاذ جميع التدابير الصحّية الضروريّة بناءً على بروتوكولات مفصّلة ومُطبقة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدوليّة، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة إن حدث "الفورملا وان" سيكون مختلفاً للغاية بالنسبة للجميع المشاركين هذا العام.

وتابع آل خليفة:"وبالرغم من أننا لن نكون قادرين على استضافة الكثير من المشجعين لفعالياتنا هذا العام، إلا أننا مسرورون بالحصول على فرصة لشكر وتقدير شجاعة وجهود العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى من خلال تخصيص الحضورِ الشخصي لتجربة الفورمولا وان لهم".

وأضاف: "نحن عازمون على تقديم عرضٍ رائع لمئات الملايين من الذين سيُشاهدون الحدث بأمان من منازلهم حول العالم".

وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي، من المقرر أن تقام فعاليات النسخة 12 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي وراء أبواب مغلقة وبدون حضور الجمهور، وذلك ضمن إطار الجهود العالمية المبذولة لمكافحة انشار فيروس "كوفيد-19"، وفقاً للموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس.

ويجدر بالذكر أن السعودية أعلنت، الخميس، عن استضافتها لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى على الإطلاق، العام المقبل 2021.