البحرين تعلن إقامة سباق "الفورمولا وان" بدون جمهور بسبب كورونا

Following a directive from His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, BIC announces that this year’s F1 Gulf Air Bahrain GP and F1 Rolex Sakhir GP will take place predominantly without spectators. There will, however, be a limited number of grandstand seats allocated for the races for families of frontline health workers and first responders in Bahrain, to recognise their incredible contribution and commitment in responding to the pandemic in the Kingdom. More details on bahraingp.com --- بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعلن حلبة البحرين الدوليّة أن سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج وجائزة رولكس الصخير الكبرى للفورمولا وان ستُقامان في المجمل من دون حضور الجماهير. لكن سيكون هناك في المقابل عدد محدود من مقاعد المدرجات الذي سيُخصص لعوائل العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى في البحرين، وذلك عرفاناً لمساهماتهم والتزامهم الكبير ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للجائحة في المملكة. اقرأ المزيد على الرابط الموجود في البايو. --- #Formula1 #BahrainGP #SakhirGP