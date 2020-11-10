المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت من دبي: معجب بتطور الرياضة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل رئيس مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، المدرب الإسرائيلي السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، أفرام غرانت، وناقش معه سبل تطوير كرة القدم بالإمارات مستفيدا من خبرته الممتدة على مدار 48 عاما في عالم التدريب، حسب ما أعلن المكتب الإعلامي لإمارة دبي عبر موقعه الرسمي الثلاثاء.

وأعرب غرانت، الذي وصل بتشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 وخسر بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد في موسكو، عن رغبته بالعمل مع مجلس دبي الرياضي على تنظيم ورشات عمل على مستوى متقدم وتنظيم دروس تدريب للطواقم الفنية في الدولة.

وأطلع حارب المدرب الإسرائيلي على الرياضة في دبي وعلى دور مجلس دبي الرياضي في تسويق وتطوير قطاع الرياضة عبر تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في المنظومة الرياضية ودعم رؤية افتتاح أكاديميات لفرق من مختلف أرجاء العالم في دبي وحث أفراد المجتمع على اتباع أسلوب الحياة الذي يعتمد على النشاط الجسدي.

وأعرب المدرب الإسرائيلي عن إعجابه بتطور الرياضة في الإمارات التي استضافت محافل عالمية كبرى في عالم كرة القدم، وفقا للمكتب للإعلامي.

يذكر أن التعاون الرياضي بين الإمارات وإسرائيل كان قد دُشن بتعاقد نادي النصر، مقره دبي، مع اللاعب الإسرائيلي ضياء السبع، وذلك بعد أسابيع قليلة من توقيع اتفاق السلام بين الدولتين.