مسعود أوزيل ينشر خطابا للعاهل الأردني: "معنى الإسلام الحقيقي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب الألماني ذو الأصول الكردية التركية، مسعود أوزيل، خطابا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، حول الإسلام والنبي محمد، الأربعاء.

وشارك أوزيل متابعيه الخطاب عبر صفحته الرمسية على موقع فيسبوك وعلق عليه بالقول: "معنى الإسلام الحقيقي"، حسب تعبيره.

ويتحدث العاهل الأردني في الخطاب عن دعوة الإسلام والنبي محمد للمحبة والرحمة ويستشهد بأحاديث نبوية وبـ"تحية الإسلام" للتأكيد على أهمية السلام في الجوهر الحقيقي للدين الإسلامي.

ويتطرق الملك عبدالله الثاني في المقطع الذي نشره أوزيل إلى الأوامر التي كانت تُعطى من النبي محمد للجنود المسلمين بعدم قطع شجرة أو قتل طفل أو إيذاء راهب أو تدمير كنيسة، وأضاف قائلا: "هذا ما تعلمناه منذ نعومة أظفارنا: عدم هدم مكان يُعبد فيه الله، لا مسجد ولا كنيسة ولا كنيس".

وكان قد اشتكى اللاعب الألماني من سوء معاملة نادي أرسنال الإنجليزي له، معتبرا أن سبب إبعاده عن التشكيلة المشاركة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى مناصرته لقضايا المسلمين حول العالم، وهو ما لم يذكره النادي بشكل رسمي.

ولم يدخل أوزيل ضمن خطط المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، للموسم الحالي، وبذلك لم يشارك بأي مباراة مع الفريق اللندني خلال الموسم، رغم أنه يتقاضى أحد أعلى الأجور بين لاعبي "البريميرليغ".