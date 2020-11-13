دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا، على هامش تواجده في بلاده للمشاركة في مباراتي الذهاب والإياب (14 و17 نوفمبر تشرين الثاني) أمام منتخب توغو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال الاتحاد المصري، عبر حسابه في تويتر: "ظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية".

وأشار الاتحاد المصري إلى أن صلاح لم يكن يعان من من اَي أعراض، فيما جاءت نتائج مسحة باقي أعضاء المنتخب سلبية.

وقال الاتحاد، في بيان، إن صلاح "خضع للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي ليفربول. بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضًا عزل كل المخالطين".

وفي وقت لاحق، حذف اتحاد الكرة المصري تغريدته، قائلا إنه سيتم إعادة إجراء اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو (دون الإشارة لأسمائهم)، قبيل مباراة المنتخبين غدًا.

وأوضح الاتحاد أن معامل وزارة الصحة أشارت إلى إيجابية إصابة اللاعبين الثلاثة، وأن اختبارات أخرى سُتجرى للاعبين لتحديد موقفهم من المشاركة في مباراة ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ووصل محمد صلاح إلى مصر منذ أيام.

وخلال تواجده في مصر، حضر صلاح مناسبات اجتماعية، احتوى بعضها تجمعات للعديد من الأشخاص.

ويوم الاثنين الماضي، حضر صلاح حفل زفاف شقيقه في أحد فنادق القاهرة.

وبعدها بيومين، كرَم اتحاد الكرة المصري صلاح عن إنجازاته طوال الفترة الماضية. وأقيم الحفل فى أحد فنادق التجمع الخامس (شرق القاهرة).