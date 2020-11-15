(CNN)-- اعتاد لويس هاميلتون على صناعة التاريخ، وفي سباق الجائزة الكبرى التركي الذي غمرته الأمطار، وضع الإنجليزي اسمه في سجلات الأرقام القياسية مرة أخرى، حيث عادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر في سبعة ألقاب عالمية لسباق فورمولا وان.

للفوز ببطولة سائقي الفورمولا وان في اسطنبول بارك، احتاج سائق مرسيدس إلى إنهاء ثماني نقاط متقدمًا على زميله فالتيري بوتاس، وفعل ذلك بسهولة في ظروف غادرة في كثير من الأحيان، وحصل على لقب رابع على التوالي بالفوز بالسباق بعد البداية السادسة.

في الشهر الماضي، تجاوز هاميلتون ، 35 عامًا، الرقم القياسي المسجل باسم شوماخر البالغ 91 فوزًا في سباق الجائزة الكبرى ليصبح أكثر المتسابقين نجاحًا في هذه الرياضة، وقد حطم منذ فترة طويلة الرقم القياسي الذي أحرزه الألماني في الصدارة.

إذا استمر في الرياضة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يضيف هاميلتون إلى رصيده المزيد من الألقاب العالمية. ولكن، مهما حقق في السنوات المقبلة، فإن مكانه في مجموعة الفورمولا وان مضمون.

وقال هاميلتون، بعد عبور خط النهاية: "بالنسبة لجميع الأطفال الذين يحلمون بالمستحيل، يمكنكم فعل ذلك أيضًا - أنا أؤمن بكم يا رفاق".