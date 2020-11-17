الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتصدر غوغل السعودية بعد رده على "التجنيس" و"لوبيات" تتحكم بالقرار الرياضي

رياضة
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الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اسم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، محرك البحث غوغل في المملكة بعد تصريحات أدلى بها حول عدد من القضايا من التجنيس في الدوري السعودي ورده على ما يثار حول وجود "لوبيات" تتحكم بالقرار الرياضي بالمملكة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الأمير على قناة روتانا خليجية، حيث قال فيما يتعلق بموضوع التجنيس مؤكدا على أنها غير مطروحة في الدوري السعودي، موضحا: "بموضوع التجنيس، إذا كنت تقصد أننا نستقطب لاعب عشان نجنسه عشان يلعب، إحنا ما عندنا هذا التوجه أبدا".

وتابع قائلا: "هناك مواليد يعطون جواز ويلعبون مع المنتخب الأول.. الإجراء واضح وحتى في التعامل مع الاتحاد الآسيوي، لكن أن نحن نستقطب لاعب عشان نجنسه فقط، أنا اعتقد ان عندنا كفاءات وعندنا لاعبين.."

وردا على سؤال حول وجود "لوبيات ملونة" تتحكم بالقرار الرياضي في المملكة، قال الأمير: "من الي انا عشته والي أنا شفته، لا يوجد هذا الشيء، اليوم ما في شك أن الإعلام لبعض الأندية يسبب ضغط على بعض المسؤولين وغيرهم في اللجان، لكن إلى اليوم أنا لم أر أي قرار بأدلة بأمور ثبوتية، أدخل في النوايا أنا لا أعرف النوايا لمن أن هناك في ثبوتية وأن هناك ناد يتعامل مع بصورة مختلفة عن نادي آخر، أول من يجب أن يدافع عن هذا الموضوع هو النادي وله الحق".

 

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