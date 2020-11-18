دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حارس المرمى المصري عصام الحضري، البالغ من العمر 47 عاما، والمُلقب بـ"السد العالي"، أنه قرر اعتزال لعب كرة القدم، بعد مشوار تاريخي حافل بالإنجازات والأرقام القياسية، وأنه يستعد لبدء مرحلة جديدة في التدريب.

وقال الحضري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، الأربعاء: "الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وأضاف: "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية، بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو النادي الأهلي، نادي القرن وأعظم نادي في الكون، وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء".

وتابع الحضري بالقول: "دوام الحال من المحال ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام الماضية عن انضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الاحترام الكامل لكل الأندية، فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأكد الحضري أنه لن يلعب لأي ناد ويستعد للتدريب، قائلا: "لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط، بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحد جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوربا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز لبدء مشواري في عالم التدريب".

وأضاف: "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال، والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه، وللأجهزة الإدارية والطبيةـ ولإخواني العمال الذين ساعدوني، والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".