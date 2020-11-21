دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الجمعة، الحديث عما سيقوله للاعبه المصري محمد صلاح، بعد أن أصيب بفيروس كورونا إثر حضوره حفل زفاف شقيقه.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عن عودة صلاح: "أعتقد أنه سيعود اليوم، هذا ما سمعته، لا أعراض لديه"، حسب قوله.

وعما سيقوله للاعبه بعد أن حضر حفل زفاف شقيقه في مصر، أشار المدرب الألماني إلى أنه لن يكشف ما يدور بينه وبين لاعبيه من أحاديث للإعلام.

ووجه كلوب انتقادا غير مباشر لصلاح، إذ روى قصة حول عدم حضوره حفلا لعيد ميلاد صديقه في ألمانيا الصيف الماضي رغم أن الأخير كان قد أجل موعد الحفل ليحضره مدرب ليفربول، لكنه أردف قائلا: "زفاف شقيقك دائما مناسبة مميزة"، على حد قوله.

وأشاد المدرب الألماني بالتزام لاعبيه بالقواعد المتبعة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم أظهروا درجة عالية من الانضباط.

وكان قد أصيب صلاح بكورونا الأسبوع الماضي بعد أن حضر حفل زفاف شقيقه في مصرأثناء سفره للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وقد منعته الإصابة من المشاركة في المباراتين اللتين خاضهما في المنتخب ضمن هذا الاستحقاق.