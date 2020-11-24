الهلال يعمق جراح النصر بفوز مقنع في "ديربي الرياض" ويخطف الصدارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح الهلال بخطف فوز ثمين من غريمه التقليدي، النصر، في "ديربي الرياض" بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين.

فعلى أرضية ملعب الملك فهد الدولي، تقدم الهلال عبر الفرنسي بافاتيمبي غوميز، عند الدقيقة 61، من ركلة جزاء أسكنها الشباك النصراوية.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، تمكن صالح الشهري من إنهاء اللقاء بهدف ثان، لتنتهي المواجهة بهدفين نظيفين لـ"الزعيم".

وبهذه النتيجة، اعتلى الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مستفيدا من تعادل ملاحقه، الشباب، أمام أهلي جدة بهدفين لمثلهما في وقت سابق الإثنين، وقد وصل الزعيم إلى النقطة الـ13.

من جانبه، واصل النصر معاناته هذا الموسم، إذ يحتل المركز الـ15، برصيد 3 نقاط فقط من 5 مباريات.