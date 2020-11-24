دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وفى المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، بوعده لمدافعه الإٍسباني، سيرجيو ريغيلون، الثلاثاء، عبر تقديم وجبه لجم خنزير إسباني له.

ونشر مورينيو صورة مع الظهير الأيسر لفريقه القادم من ريال مدريد، تظهرهما بينما يقفان إلى جانب قطعة كبيرة من لحم الخنزير الإسباني، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام.

وعلق المدرب البرتغالي على المنشور بالقول: "الوعد يبقى وعدا، لقد كلفني الأمر 500 يورو لكنني ألتزم بوعودي"، حسب تعبيره.

وذكرت صحف إسبانية أن مورينيو كان قد وعد مدافعه بمكافأة تحفيزية بحال قدرته على تعطيل خطورة الجناح الأيمن لمانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، وهو مانجح به المدافع الإسباني.

وكان قد حقق توتنهام فوزا ثمينا على السيتي بهدفين نظيفين، السبت، ليصتدر السبرز الدوري الإنجليزي الممتاز.