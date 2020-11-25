مارادونا يتحدث لبيليه عن ميسي دون التنبه للميكروفون: لاعب جيد.. لكنه بدون شخصية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية السابق، دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر يناهز 60 عاما، حسبما أكد مصدر بالعائلة لـCNN، الأربعاء.

وكان قد أجرى دييغو عملية جراحية في الدماغ قبل أيام، أكد الأطباء أنها تكللت بالنجاح، قبل أن يفارق الحياة في 25 نوفمبر/تشرين ثاني.

ويعد مارادونا من أبرز لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، إذ حقق كاس العالم مع منتخب بلاده عام 1986، وقاده لنهائي نسخة 1990، كما فاز مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي ليتوج على عرش أساطير ذلك النادي.

وكان قد ارتبط اسم مارادونا بالإدمان على الكحول والمخدرات خلال السنوات الأخيرة من حياته، وشهد وزنه ازديادا ملحوظا.