كريستيانو رونالدو يودع دييغو مارادونا: لن ننساك أيها العبقري الخالد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو ماردونا، واصفا إياه بـ"العبقري الخالد".

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا لعبقري خالد، واحد من الأفضل على الإطلاق".

وأضاف النجم البرتغالي قائلا: "لقد كان ساحرا لا يُضاهى، غادرنا مبكرا لكنه ترك إرثا لا حدود له وفراغا لا يمكن أن يملأه أحد، ارقد بسلام، لن ننساك أبدا"، حسب قوله.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 https://t.co/WTS21uxmdL

وكان قد توفي النجم الأرجنتيني الأربعاء عن عمر يناهز الـ60 عاما.