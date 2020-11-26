دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات للحياة الشخصية لنجم الكرة الأرجنتينية، دييغو مارادونا.

الي جالس ينتقد الحياة الشخصية لمرادونا !!! انت عليك منه في الملعب ! معرف متى نحترم خصوصية الناس وحياتهم الشخصية ... حياتي الخاصه لي ولي رب يحاسبني عليها ! مرادونا ومايكل جاكسون وجوردن وكلاي وام كلثوم ومحمد عبده ومحمد عبدالوهاب أساطير لن تتكرر! https://t.co/HvcXY9qPxi

جاء ذلك في تغريدة لآل الشيخ قال فيها: "الي جالس ينتقد الحياة الشخصية لمرادونا!!! انت عليك منه في الملعب! معرف متى نحترم خصوصية الناس وحياتهم الشخصية ... حياتي الخاصه لي ولي رب يحاسبني عليها! مرادونا ومايكل جاكسون وجوردن وكلاي وام كلثوم ومحمد عبده ومحمد عبدالوهاب أساطير لن تتكرر!"

وداعاً ياصديقي ... أخر مره شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكه ! وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم ... وداعاً يا من أثر في جيلي ... وداعاً ديجو ... كرة القدم بعدك لا طعم لها 💔💔💔 أنا اليوم حزين .كنت اتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس ... وكنت سعيد ! وداعاً ديجو 💔 https://t.co/XPqGJHkMwR

وفسي تغريدة منفصلة نشر آل الشيخ مقطع فيديو لمارادونا العام 2018، قال بتعليق عليه: "وداعاً يا صديقي ... أخر مره شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة! وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم ... وداعاً يا من أثر في جيلي ... وداعاً ديجو.. كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين. كنت اتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس... وكنت سعيد! وداعاً ديجو".

وكان ماتياس مورا، محامي مارادونا قد كشف لـCNN أن موكله توفي نتيجة "توقف القلب"، وأن مارادونا فارق الحياة عن عمر يناهز 60 عاما، قائلا: "أراك قريبا يا صديقي، إلى اللقاء أيها القائد سأشتاق إليك"، حسبما كتب عبر صفحته على موقع تويتر.