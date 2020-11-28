دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقدم لاعبو الأهلي المصري على خطوة إنسانية ملفتة نالت استحسان الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قدموا كأس دوري أبطال أفريقيا لزميلهم الذي يعاني من مرض مزمن، مؤمن زكريا.

وتداول مغردون مقطع الفيديو الذي يُظهر حارس وقائد الفريق، محمد الشناوي، وهو يقدم لقب البطولة الأفريقية التاسع لزكريا بينما يقف بجانبه رئيس النادي ونجمه السابق، محمود الخطيب، قبل أن يحتفل لاعبو الأهلي مع زميلهم الذي حرمه المرض من المشاركة مع الفريق منذ مدة طويلة.

وأعرب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما قام به لاعبو الأهلي، مبرزين أهمية "جبر الخواطر".

وكان قد توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه، الجمعة، على غريمه التقليدي، الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، ليفوز باللقب التاسع في تاريخه.

ويعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري منذ عام 2019، ما أدى لفسخ إعارته إلى نادي أحد السعودي وحرمه من المشاكرة مع الأهلي في الاستحقاقات المحلية والقارية.

فيما يي بعض التعليقات على المقطع المتداول:

احلي حاجه حصلت النهارده❤ مؤمن زكريا ❤️🥰 #نهايي_القرن_الافريقي https://t.co/1bGIzPuT1u

جبر الخواطر من أعظم الحسنات ، مؤمن زكريا لاعب الزمالك والاهلي السابق يتم تكريمه في مشهد انساني تاريخي بأن يحمل كاس افريقا ، طبعاً هذا اللاعب الرائع ظهر صيته بشكل قوي واختفى بعدما تعرض لمرض نادر وهو التصلب الجانبي الضموري ، مبادرة تستحق الشكر 👏🏻 https://t.co/JGhOHx6i9r