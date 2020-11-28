شاهد ما قاله مارادونا عن موته في عام 2005

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استغرقت سيارة الإسعاف التي وصلت إلى منزل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، الأربعاء الماضي، 11 دقيقة للوصول بعد تعرضه لنوبة قلبية، وفقًا لمصدر قضائي اطلع على ملف التحقيق.

وأكد المصدر القضائي لشبكة CNN يوم الجمعة، أن "سيارة الإسعاف استغرقت 11 دقيقة للوصول. تم استدعاؤها الساعة 12:17 مساءً ووصلت الساعة 12:28 مساءً".

يأتي ذلك بعد الانتقادات والدعوى التي رفعها محامي مارادونا بأن سيارة الإسعاف استغرقت 30 دقيقة للوصول إلى مكان الحادث.

كان محامي دييغو مارادونا قد انتقد طول المدة، وأعرب ماتياس مورلا في بيان يوم الخميس عن إحباطه من أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول"، ووصف الاستجابة الطبية الطارئة التي تلقاها مارادونا بـ "البلاهة الإجرامية" يوم الأربعاء.

وقال مورلا أيضًا إنه وجد أنه "لا يمكن تفسيره" كيف أنه في اليوم السابق لوفاة مارادونا، "لم يحضر صديقي لمدة 12 ساعة ولم يشرف عليه أي أخصائي صحي". على الرغم من خضوع مارادونا لعملية جراحية بسبب جلطة دموية في دماغه بعد إصابته بجلطة قبل بضعة أسابيع.