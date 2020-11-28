دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الحداد ثلاثة أيام بعد وفاة لاعب شاب كان ينشط في نادي الصليخ نتيجة نوبة قلبية مفاجئة.

وكان قد كشف الاتحاد العراقي أن اللاعب سجاد علي وحيد تُوفي نتيجة إصابته بنوبة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه أمام فريق بسماية.

وقال الاتحاد في باين نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "تعرضَ (سجاد علي وحيد) لاعب فريق الصليخ، إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه امام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، قبل ان يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته، والذي تطلب نقله فوراً إلى المستشفى، قبل ان يفارق الحياة نتيجة النوبة القلبية حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له".

وكانت قد شهدت مباريات الدوري العراقي وقفة حداد وقراءة للفاتحة على روح اللاعب المتوفى.