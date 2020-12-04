دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه مرتضى منصور، رئيس مادي الزمالك المصري، رسالة إلى جماهير النادي المطالبة للنزول للشوارع، الجمعة، احتجاجا على ما وصفه بـ"المؤامرة" ضد النادي قائلا إن ذلك لن يفيد القضية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها منصور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مساء الخميس، حيث قال: "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا.. فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".

وتابع منصور قائلا: "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا.. وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".

وأضاف: "وغدًا الجمعة رسالتي بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".