في لفتة وفاء لأسطورته.. نابولي يكرم مارادونا بطريقته الخاصة

نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

طبيب مارادونا يتحدث عن حالة الأسطورة الصحية قبل وفاته.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلفتة تكريم لأسطورته الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، أعلن نادي نابولي الإيطالي إطلاق اسم أيقونة كرة القدم الأرجنتينية على ملعب "ٍسان باولو" الخاص به.

ونشر النادي الإيطالي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "أهلا وسهلا بكم في ملعب دييغو أرماندو مارادونا"، حسب تعبيره.

وأكد فريق الجنوب الإيطالي أن هذه الخطوة تأتي تكريما للأسطورة الذي قاد النادي إلى تحقيق لقب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد أن كان بعيدا جدا عن فرق القمة في "الكالتشيو".

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وكان قد أُعلن عن وفاة مارادونا في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إثر توقف قلبه، عن عمر يناهز 60 عاما.

يذكر أن النجم الأرجنتيني السابق انتقل إلى نابولي قادما من برشلونة الإسباني عام 1984، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي لموسمين، وبكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي.