نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي الأهلي المصري بكأس مصر، مساء السبت، في مباراة نهائي البطولة مع فريق طلائع الجيش، التي حُسمت نتائجها عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء، بعد تعادلهما الإيجابي في شوطي المباراة الإضافيين، بهدف الأهلي محمود كهرباء، الذي عادله ناصر منسي بهدف للجيش.

وفاز الأهلي بالبطولة بعد نجاح لاعبيه في إحراز 3 ركلات جزاء ترجيحية، فيما أهدر الجيش 3 مماثلة، لتفوز القلعة الحمراء بنتيجة 3-2.

ومع حصد الأهلي لكأس مصر يكون قد أكمل ثلاثيته من البطولات التي حصدها في موسم 2020، فسبق أن حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وبفوز الليلة، عزز الأهلي صدارته لأكثر الأندية المصرية تحقيقًا للقب الكأس برصيد 37 مرة، بينما يحل الزمالك في المرتبة الثانية بعدد 27 لقبا.

وفي موسم 2019، كان الزمالك آخر حامل لكأس مصر، وهي بطولة تأسست في البلاد منذ 1921.