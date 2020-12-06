نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

ميلانو، إيطاليا (CNN)-- أعادت مدينة نابولي تسمية ملعب سان باولو الخاص بنادي نابولي لكرة القدم باسم نجمه الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وينظر إلى مارادونا، أحد أعظم لاعبي الرياضة، غالباً كإله في المدينة الكائنة جنوب البلاد، بعد أن أمضى سبع سنوات لا تنسى مع فريق نابولي الإيطالي.

وأكد مجلس مدينة نابولي، يوم الجمعة، إعادة تسمية الملعب تكريما له. وسيعرف الآن باسم ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وقال أوريليو دي لورينتيس، مالك نابولي سابقًا، في بيان: "أعتقد أنه من الصواب تسمية سان باولو باسمك، لذلك يمكنك أن تبقى معنا كشاهد على المسار الممتاز الذي سلكه هذا الفريق".