كان يرتدي قميصا بجملة: "الجنة يا أمي".. تعاطف واسع مع حارس طلائع الجيش

رياضة
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كان يرتدي قميصا بجملة: "الجنة يا أمي".. تعاطف واسع مع حارس طلائع الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول عدد من المغردين صورا لحارس نادي طلائع الجيش، بسام محمد، الأحد، معربين عن تعاطفهم معه بعد أن كان يعتزم إهداء بطولة كأس مصر لوالدته المتوفية.

ونشر مغردون صورة للقميص الذي كان يعتزم بسام محمد رفعه بعد المباراة في حل فوز فريقه على الأهلي، والذي يحمل جملة: "الجنة يا أمي إن شاء الله".

وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع حارس طلائع الجيش بعد الخسارة من الأهلي بركلات الترجيح.

وكان قد قدم طلائع الجيش مستوى مذهلا في كأس مصر هذا العام، بعد أن أقصى الزمالك من نصف النهائي وكان قريبا جدا من حصد اللقب لولا أن ابتسمت ركلات الترجيح للأهلي بعد أن ساد التعادل بهدف لمثله بين الفريقين، السبت.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

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