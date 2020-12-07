نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي أن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، سيستحوذ على 50% من أسهم النادي وستبلغ قيمة استثماراته 300 مليون شيكل (92 مليون دولار على مدار 10 سنوات).

ونشر النادي بيانا عبر صفحته على موقع تويتر أعلن فيه أن الشيخ الإماراتي سيستحوذ على 50% من أسهمه وسيتبلغ قيمة استثماراته على مدار 10 سنوات 300 مليون شيكل، واصفا الحدث بـ"التاريخي".

وأشار النادي إلى أن نجل الشيخ حمد سيكون عضوا في مجلس إدارة النادي الجديدة وسيمثل والده بكل ما يتعلق بـ"بيتار القدس".

وأكد الفريق الإسرائيلي أن الأموال التي سيستثمرها الشيخ حمد ستصرف على البنية التحتية وتطوير المواهب الشابة والتعاقد مع لاعبين جدد لتطويرهم والاستفادة منهم.

A historic and exciting day for Beitar Jerusalem. This afternoon (monday) a partnership agreement was signed between Mr. Moshe Hogeg and Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan >> https://t.co/xJlNJChIGV https://t.co/CPC5f3F1pF

من جانبها، كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية): "حدث تاريخي: الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان من العائلة الحاكمة في الامارات اشترى نصف فريق كرة القدم الإسرائيلي بيتار أورشليم القدس"، حسب تعبيرها.

ونقلت الوزارة تصريحات عن الشيخ قال فيها: "يسعدني أن أكون شريكًا في هذا النادي من هذه المدينة عاصمة إسرائيل وواحدة من أقدس مدن العالم. نرى أمام أعيننا النتيجة الهائلة لثمار السلام"، حسب قوله.

حدث تاريخي: الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان من العائلة الحاكمة في الامارات اشترى نصف فريق كرة القدم الإسرائيلي بيتار أورشليم القدس. وقال الشيخ: ״يسعدني أن أكون شريكًا في هذا النادي من هذه المدينة عاصمة إسرائيل وواحدة من أقدس مدن العالم. نرى أمام أعيننا النتيجة الهائلة لثمار السلام״ https://t.co/p8Wbja1QCT

يذكر أن الإمارات كانت قد وقعت اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية في البيت الأبيض.