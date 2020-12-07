نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق وكيل أعمال اللاعب الفرنسي، بول بوجبا، تصريحات أشعل فيها الأجواء في مدينة مانشستر بعد أن طالب إدارة النادي ببيع موكله في صيف 2021 بدلا من خسارته مجانا بعد ذلك بعام.

وقال مينو رايولا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن بوغبا "ليس سعيدا في مانشستر يونايتد"، وأكد أن على موكله أن يبدأ بالبحث عن فريق آخر كونه لم يعد قادرا على إيجاد نفسه داخل أسوار "أولد ترافورد".

ووجه رايولا رسالة لإدارة اليونايتد طالبها فيها ببيع بوغبا الصيف المقبل وإلا فإنه سيرحل مجانا في الصيف الذي يليه، كون عقده مع الفريق سينتهي آنذاك.

وأكد وكيل اللاعب الفرنسي أن بوغبا لا يرغب بتجديد عقده مع الفريق، وشدد على ضرورة أن تفهم إدارة اليونايتد هذه الحقيقة.

وكان قد انتقل اللاعب الفرنسي إلى صفوف القلعة الحمراء، عام 2016 قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي بـ105 مليون يورو، لكنه لم يقدم الأداء المرجو منه تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أو خليفته النرويجي أوليه غونار سولشاير.