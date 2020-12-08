رسالة من مورينيو لتركي آل الشيخ.. والثاني: أهلا بك في بيت أخيك

نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، دعوة للمدرب البرتغالي لنادي توتنهام الإنجليزي، جوزيه مورينيو، لزيارته في المملكة، وذلك ردا على دعوة مماثلة وجهها "السبيشال وان" له.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت مقطع فيديو يوجه فيه مورينيو رسالة له ويقول فيها: "تركي أيها الرئيس، أتمنى أن ينتهي كوفيد قريبا لأذهب إلى السعودية وأزورك في بيتك بجدة".

وتابع المدرب البرتغالي في الفيديو قائلا: "وإذا لم يحدث ذلك فأدعوك إلى زيارتنا ورؤيتنا الاستمتاع بكرة القدم وببعض الوقت في لندن، شكرا لك على قلبك الكبير أعلم ما تفعله من أجل الناس ولذلك أحترمك".

من جانبه، رد آل الشيخ على مورينيو قائلا: "مرحبا بك في بيت اخوك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت"، حسب قوله.

مرحبا بك في بيت اخوك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت ❤️🇸🇦🇵🇹 Welcome any time to Saudi Arabia in your brother home we love you and we know you love us (special one) ❤️🇸🇦🇵🇹 https://t.co/IWptQSt3kS

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه تغريدة قبل أيام تمنى فيها التوفيق لابنة مورينيو في مشروعها الجديد.